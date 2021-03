Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 27% zugelegt. Die beste Performance im DAX, aktueller Kurs 191 Euro.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 27% zugelegt. Die beste Performance im DAX, aktueller Kurs 191 Euro. Bei Aktien entscheiden häufig die ersten Wochen über die Tendenz des weiteren Börsenjahres. Hintergrund der Rallye: Volkswagen verfolgt eine neue, radikale Unternehmensstrategie. In Wolfsburg bleibt kein Stein auf dem anderen. In zehn Jahren möchten die Niedersachsen, daß 70% der verkauften Autos elektrisch betrieben sein sollen. Nach der bisherigen – ohnehin schon ambitionierten – Planung sollte der Elektroanteil mit 35% nur halb so groß sein. In den USA und China will man eine Quote von 50% erreichen. Doch die neue Strategie Accelerate (beschleunigen) geht aber weit über den Elektroantrieb hinaus. CEO Ralf Brandstätter: „Wir werden Volkswagen in den kommenden Jahren so stark verändern wie nie zuvor. Elektromobilität war nur der Anfang, die echte Disruption steht noch bevor.“ Es geht um die Digitalisierung. Das Auto mutiert zur Software auf vier Rädern. Die Hardware wird in den Fahrzeugen fest eingebaut. Der Kunde kann dann die gewünschte Software herunterladen und auf den neuesten Stand bringen. Die Wolfsburger legen damit die Grundlagen datenbasierter Geschäftsmodelle und natürlich die des autonomen Fahrens. Entsprechende Autos sollen in fünf Jahren auf den Markt kommen. Tesla läßt grüßen. Auch auf anderen Feldern sind die Kalifornier Vorbild. Komplexität der Produktpalette soll reduziert werden. Künftige Fahrzeuggenerationen werden mit erheblich weniger Varianten produziert. Das sorgt für Effizienz. Die Produktivität soll um 5% jährlich steigen. Die Fix- und Materialkosten weiter sinken. Der Vorstand peilt eine operative Rendite von mindestens 6% ab 2023 an. Das Corona-Jahr 2020 hat Einbußen gebracht, die dank eines guten vierten Quartals nicht so schlimm ausfielen wie befürchtet. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz um 11,8% auf 223 Milliarden geschrumpft, der operative Gewinn reduzierte sich um 45% auf 10,6 Milliarden. Für den neuen Turnus ist der Vorstand optimistisch: Die Umsatzerlöse sollen „signifikant über dem Vorjahreswert liegen.“ Die operative Marge zwischen 5 und 6,5% landen. Der Konzern kündigt an, in den Umbau bis 2025 satte 16 Milliarden zu investieren. Die Niedersachsen können es sich leisten. Die Nettoliquidität lag im Segment Automobile bei rund 27 Milliarden! Fazit: Der größte Autobauer Europas hat gute Chancen als einer der Sieger aus der Transformation der Branche hervorzugehen. Mit einem KGV (2021) von schätzungsweise 8 ist die Aktie immer noch billig. Einsteigen und losfahren!