goldinvest.de Ready Set Gold wagt neuen ganzheitlichen Blick auf das Northshore Gold-Projekt Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 10.03.2021, 11:53 | 66 | 0 10.03.2021, 11:53 | Ready Set Gold schließt erstes Bohrprojekt erfolgreich ab. Ready Set Gold schließt erstes Bohrprojekt erfolgreich ab. So etwas hört man gern: Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY; FRA: 0MZ) hat sein erstes Bohrprogramm auf dem Projekt Northshore im Grünsteingürtel Hemlo/Schreiber in Ontario pünktlich und unter dem veranschlagten Budget abgeschlossen. In Summe wurden 13 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 2.900 Metern gebohrt. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass das Projekt, das zuvor GTA Gold (56%) und Balmoral (44%) gehörte, ganzheitlich und mit frischem Blick gewürdigt wird. Das Northshore-Projekt befindet sich im Hemlo-Schreiber-Grünsteingürtel, etwa 70 Kilometer westlich von Barricks Tagebau- und Untertageminen Hemlo, die bisher über 21 Millionen Unzen Gold produziert hat und jährlich mehr als 200.000 Unzen fördert. Die erste Goldentdeckung auf Northshore reicht mehr als 100 Jahre zurück. Aber erst um die Jahrtausendwende wurde im größerem Umfang gebohrt, wenn auch nur auf einem kleinen Teil des Projekts. Eine historische NI 43-101-Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2014 weist angezeigte Ressourcen von 391.000 Unzen Gold (12,36 Mio. Tonnen mit 0,99 g/t Au) und abgeleitete Ressourcen von 824.000 Unzen Gold (29,58 Mio. Tonnen mit 0,89 g/t Au) für insgesamt 1,215 Mio. Unzen in der so genannten "Afric"-Zone auf. Erste Laborergebnisse von den Bohrproben in den nächsten 1-2 Wochen Zunächst hat sich Ready Set bei seinen Bohrungen auf die historische Ressource Afric ("Afric") konzentriert. Die Bohrungen sollen dazu beitragen, besser zu verstehen, welche geologischen Strukturen die Goldvorkommen kontrollieren. Ready Set ist dabei ein neues Interpretationsmodell zu entwickeln: die historischen Bohrungen wurden hauptsächlich in einer Nordwest-Südost-Richtung gebohrt. Demgegenüber setzt das geologische Team unter der Leitung von Brad Lazich auf Bohrungen in Süd-Nord-Richtung, weil man annimmt, dass so die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ermittelt werden kann.

Die Bohrungen konzentrierten sich auf Schlüsselgebiete mit geringer Bohrdichte bzw. ohne Bohrungen, die Aussicht auf eine hochgradige Goldmineralisierung haben. Zur potenziellen Erweiterung von Afric ist ein Phase-2-Programm geplant, ebenfalls auf der Grundlage des neuen Interpretationsmodells. Das neue geologische Konzept fokussiert die Gehalte bei Northshore auf breite, durchdringende und lineare Strukturen, die auf eine breite, projektweite Deformationszone hinweisen. Ein besseres Verständnis dieser Strukturen soll helfen, die Goldgehalte bei Northshore besser zu verstehen, aber auch die Fortsetzung der Lagerstätte in Streichrichtung und zur Tiefe hin. Northshore bleibt in alle Richtungen offen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ready Set Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Ready Set Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.



