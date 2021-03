^ DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MEDIQON Group AG: Platzierung der am 30. Oktober 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

---------------------------------------------------------------------------

Die am 30. Oktober 2020 von der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung wurde in vollem Umfang platziert. Die Anmeldung beim Handelsregister hat am heutigen Tage stattgefunden.



Das Grundkapital der Gesellschaft, auf das keine Einlagen ausstehen, wird von 3.333.186,00 Euro um 6.666.372,00 Euro auf 9.999.558,00 Euro gegen Barleinlagen erhöht. Es werden 6.666.372 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je 1,00 Euro ausgegeben. Der Bezugspreis betrug 4,00 Euro je neuer Aktie. Der Bruttomittelzufluss der Gesellschaft beläuft sich auf 26.665.488,00 Euro.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

°