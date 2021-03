^ DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Dividende init innovation in traffic systems SE: Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende auf 0,55 Euro pro Aktie vor (Vorjahr: 0,40 Euro)

Der Vorstand der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat heute auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 eine Anhebung der Dividende auf 0,55 EUR pro Aktie vorgeschlagen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete init einen Anstieg des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund 20 Prozent auf deutlich über 19 Mio. Euro (Vorjahr: 16,2 Mio. Euro).

Mit der Anhebung der Dividende möchte der Vorstand ein Zeichen setzen für die gewachsene Ertragskraft des Unternehmens und die Aktionärinnen und Aktionäre entsprechend am Unternehmenserfolg beteiligen. Gleichzeitig soll der Bilanzgewinn auch zur Stärkung der Unternehmenssubstanz für künftig notwendige Investitionen und weiteres Wachstum verwendet werden.

Nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, soll der am 19. Mai 2021 stattfindenden Hauptversammlung die entsprechende Verwendung des Bilanzgewinns zur Beschlussfassung vorgelegt werden.



