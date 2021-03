Armutsrisiken haben sich in Deutschland verfestigt / Datenreport 2021 über ungleiche Lebensbedingungen und die Folgen von Corona

WIESBADEN (ots) - Wer in Deutschland einmal unter die Armutsgrenze rutscht,

bleibt immer öfter länger arm. So beträgt der Anteil dauerhaft von Armut

bedrohter Menschen an allen Armen 44 % - und ist damit mehr als doppelt so hoch

wie noch 1998. Zudem droht die Corona-Pandemie die finanzielle Situation

benachteiligter Gruppen zu verschärfen: Auch wenn höhere Einkommensgruppen im

ersten Lockdown häufiger Einkommenseinbußen hatten, kämpften neben

Selbstständigen besonders Menschen mit niedrigen Einkommen, Geringqualifizierte

und Alleinerziehende mit finanziellen Schwierigkeiten. Die Ungleichheit der

Einkommen schlägt sich auch in den Einstellungen der Bevölkerung nieder.

Niedrige Einkommen werden überwiegend als ungerecht bewertet. Gleichzeitig hält

nur knapp jede/-r zweite Beschäftigte den eigenen Bruttolohn für gerecht. Diese

Befunde zu den Lebensverhältnissen liefert der neue Datenreport 2021 - ein

Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Fachleute aus amtlicher

Statistik und Sozialforschung haben darin Zahlen und Fakten zu wichtigen

Lebensbereichen zusammengestellt.



Mehr Menschen sind dauerhaft von Armut bedroht







Armutsrisikoschwelle. Diese lag 2018 bei 1 040 Euro monatlich für einen

Ein-Personen-Haushalt. Bei einem Ein-Elternhaushalt mit einem Kind (unter 14

Jahre) bei rund 1 352 Euro. Der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr (17,3 %)

leicht gesunken, das Armutsrisiko liegt aber deutlich über dem Niveau Ende der

1990er-Jahre (knapp 11 %). Auch verfestigen sich die Armutsrisiken. Wer einmal

unter die Armutsgrenze rutscht, verbleibt immer länger in diesem

Einkommensbereich: Von den Personen, die im Jahr 2018 unter die

Armutsrisikoschwelle fielen, waren 88 % bereits in den vier Jahren zuvor (2014

bis 2017) zumindest einmal von Armut bedroht. Die Hälfte davon (44 %) befand

sich in diesem Zeitraum 4 Jahre durchgehend in diesem niedrigen

Einkommenssegment. Damit hat sich der Anteil der dauerhaft von Armut bedrohten

Personen an allen Armen in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdoppelt:

1998 betrug er noch 20 %. Das Risiko, in Armut zu leben, ist besonders hoch für

Alleinerziehende (41 %), Menschen mit Hauptschulabschluss und ohne

Berufsabschluss (35 %) und Menschen mit Migrationshintergrund (29 %).



Nur jede/-r Zweite findet den eigenen Bruttolohn gerecht



Das hohe Ausmaß sozialer Ungleichheit schlägt sich auch in den Einstellungen und

Wahrnehmungen der Menschen nieder. Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung sieht

das eigene (Brutto-)Einkommen als gerecht an. Vor allem niedrige Einkommen Seite 2 ► Seite 1 von 3



2018 lebte in Deutschland fast jede/-r Sechste (15,8 %) unterhalb derArmutsrisikoschwelle. Diese lag 2018 bei 1 040 Euro monatlich für einenEin-Personen-Haushalt. Bei einem Ein-Elternhaushalt mit einem Kind (unter 14Jahre) bei rund 1 352 Euro. Der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr (17,3 %)leicht gesunken, das Armutsrisiko liegt aber deutlich über dem Niveau Ende der1990er-Jahre (knapp 11 %). Auch verfestigen sich die Armutsrisiken. Wer einmalunter die Armutsgrenze rutscht, verbleibt immer länger in diesemEinkommensbereich: Von den Personen, die im Jahr 2018 unter dieArmutsrisikoschwelle fielen, waren 88 % bereits in den vier Jahren zuvor (2014bis 2017) zumindest einmal von Armut bedroht. Die Hälfte davon (44 %) befandsich in diesem Zeitraum 4 Jahre durchgehend in diesem niedrigenEinkommenssegment. Damit hat sich der Anteil der dauerhaft von Armut bedrohtenPersonen an allen Armen in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdoppelt:1998 betrug er noch 20 %. Das Risiko, in Armut zu leben, ist besonders hoch fürAlleinerziehende (41 %), Menschen mit Hauptschulabschluss und ohneBerufsabschluss (35 %) und Menschen mit Migrationshintergrund (29 %).Nur jede/-r Zweite findet den eigenen Bruttolohn gerechtDas hohe Ausmaß sozialer Ungleichheit schlägt sich auch in den Einstellungen undWahrnehmungen der Menschen nieder. Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung siehtdas eigene (Brutto-)Einkommen als gerecht an. Vor allem niedrige Einkommen