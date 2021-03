Versicherer investieren in Multibanking-App TEO / SDK und DEVK steigen bei Fintech COMECO ein

Stuttgart (ots) - Dem Fintech COMECO ist es gelungen mit den DEVK Versicherungen

und der Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK) zwei zusätzliche Investoren

zu gewinnen. Die beiden Versicherungsunternehmen werden das Startup bei der

Weiterentwicklung der Multibanking App TEO unterstützen, die vor rund einem Jahr

an den Start ging. TEO ist die erste App, die den Zahlungsverkehr sowie

innovative Online-Banking Funktionen mit smarten Commerce-Angeboten zu einem

Beyond Banking-Angebot kombiniert. Zum Kreis der bisherigen Investoren gehören

neben der Sopra Steria sieben unabhängige Sparda-Banken.



Die App TEO steht als Mobile App sowie seit Sommer 2020 als browserbasierte

Web-Anwendung zur Verfügung. Sie unterstützt ihre Nutzerinnen und Nutzer im

Alltag bei deren Finanzthemen und hilft ihnen dabei Zeit und Geld zu sparen. TEO

ist für alle Bankkunden kostenfrei und für die Betriebssysteme iOS und Android

in den jeweiligen App-Stores erhältlich.





"Für uns ist das Engagement an Comeco eine strategische Entscheidung, diewichtig für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens ist. Neue digitaleGeschäftsmodelle, die auch die Schaffung von Plattformen beinhalten, sind inunserer Branche längst unverzichtbar. Als Versicherungsverein aufGegenseitigkeit ist der genossenschaftliche Gedanke der Mitgliederorientierungunser oberstes Gut. Wir verstehen uns als Gesundheitsspezialist, der seinenMitgliedern in vielfältigen Kanälen zu allen Fragen rund um ihre Gesundheit zurSeite steht. In diesem Sinne machen wir nun mit der Beteiligung an Comeco einenwichtigen Schritt im Bereich Digitalisierung", erklärt Olaf Engemann, Vorstandfür Vertrieb und Marketing der SDK.Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) mit Sitz in Fellbach beiStuttgart zählt mit jährlich über 870 Millionen Euro Beitragseinnahmen zu den 15größten Privaten Krankenversicherungen in Deutschland. Rund 630.000 Versichertebauen beim Thema Gesundheitsvorsorge auf die SDK."Wir wollen unsere Produkte und Services an unterschiedliche Zielgruppenpassgenau ausspielen", erläutert Hans-Joachim Nagel, Generalbevollmächtigter beiden DEVK Versicherungen. "Durch die Digitalisierung verändern sich Industrien,Märkte sowie die Bedürfnisse unserer Kunden und Mitglieder. Wir haben unsbewusst für den Einstieg bei Comeco entschieden, weil wir davon überzeugt sind,mit diesem Unternehmen und mit der App TEO unseren Versicherten einen klarenMehrwert bieten zu können."Die DEVK gehört zu Deutschlands größeren Versicherern. Bundesweit betreut sierund 4 Millionen Kunden mit mehr als 15,1 Millionen Risiken in allen