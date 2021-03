In den letzten Jahren litt das Barometer unter sukzessiven Abgaben, von den Rekordständen aus Anfang 2015 bei 2.051 Punkten hat sich der Index weit entfernt und versucht im Bereich von 1.140 Punkten zu stabilisieren. Allerdings durchkreuzte der Corona-Crash die Anstrengungen der Händler und schickte den Index auf 660,30 Punkte abwärts. Von dort aus startete jedoch wieder eine beispiellose Erholung, diese reichte bis Ende 2020 in den Widerstandsbereich um 1.500 Punkte und einem dort verlaufenden mittelfristigen Abwärtstrend. Nur wenig später kam es zu einem Ausbruch darüber und somit einem Folgekaufsignal. Ziele waren zwischen 1.770 und 1864 Punkten angesiedelt. Dieser Bereich wurde abgearbeitet und könnte nun für eine gesunde Konsolidierung in dem Barometer sorgen.

Rücksetzer für Einstieg interessant

Insgesamt wird an einer übergeordneten Rallyefortsetzung nach dem Anfang 2021 etablierten Kaufsignal festgehalten, kurzfristig könnte sich aber Konsolidierungsbedarf zunächst auf ein Niveau von 1.700, darunter 1.600 Punkte einstellen. Diese Kursmarken würden sich hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen nach Beendigung des Pullbacks anbieten, übergeordnete Ziele sind bei 1.864 sowie 1.917 Punkten zu finden. Im besten Fall steigt der Index direkt an seine Verlaufshochs aus Anfang 2015 bei 2.051 Punkten an. Tiefer als 1.490 Punkte sollte es allerdings nicht mehr gehen, dies würde nämlich die gesamten Bemühungen der letzten Monate negieren.