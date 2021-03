Berlin (ots) - Beim Strom kann ein durchschnittlicher Haushalt im

Mehrfamilienhaus pro Jahr rund 320 Euro sparen. Das zeigen Daten des aktuellen

Stromspiegels ( http://www.stromspiegel.de ) der gemeinnützigen

Beratungsgesellschaft co2online. In einem Einfamilienhaus sind im Schnitt sogar

410 Euro weniger jährliche Stromkosten möglich. Für alle Haushalte in

Deutschland ergibt sich ein Sparpotenzial von insgesamt rund 10 Milliarden Euro.



Rund 15 Mio. Tonnen CO2-Emissionen vermeiden





An CO2-Emissionen ließen sich durch Stromsparen pro Jahr rund 15 MillionenTonnen vermeiden. Das entspricht etwa den durchschnittlichen Emissionen, die einBraunkohlekraftwerk in Deutschland jährlich verursacht."Wer sich mit dem eigenen Stromverbrauch auseinandersetzt, kann sehr einfachdazu beitragen, das Klima langfristig zu schonen. Energiesparen in Gebäuden istdas A und O für den Klimaschutz - auch in der Pandemie. Das gilt sowohl fürStrom als auch fürs Heizen", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.Stromverbrauch prüfen, Sparpotenzial berechnen, Tipps erhaltenGrundlage der aktuellen Analyse sind deutschlandweit einzigartigeStromspiegel-Vergleichswerte aus Verbrauchsdaten von 290.000 Haushalten. Alsdurchschnittlicher Haushalt im Mehrfamilienhaus wurde ein Beispielhaushalt mitzwei Personen angenommen, die ihr Warmwasser mit Strom erhitzen. Beimdurchschnittlichen Einfamilienhaus sind es vier Personen, die fürs Warmwasserkeinen Strom nutzen (zentrale Warmwasserbereitung).Je nach Personenzahl, Warmwasserbereitung und Gebäude fällt das Sparpotenzialunterschiedlich aus. Auf http://www.stromspiegel.de können Haushalte ihrenStromverbrauch kostenlos prüfen und erhalten Tipps für einen effizienterenEinsatz von Strom.Der Stromspiegel wird vom Bundesumweltministerium gefördert und von einembreiten Netzwerk unterstützt. Partner des Stromspiegels sind der Bundesverbandder Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands e. V., der BDEW Bundesverbandder Energie- und Wasserwirtschaft e. V., die Deutsche Energie-Agentur GmbH(dena), der Deutsche Mieterbund e. V., die EnergieAgentur.NRW GmbH, die HEA -Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V., ISOE - Institut fürsozial-ökologische Forschung GmbH, das Öko-Institut e. V., der Verbandkommunaler Unternehmen e. V. und die Energieberatung der Verbraucherzentralen.Hinweis für die Redaktionen:Die beigefügte Infografik kann mit der Quellenangabe "http://www.stromspiegel.de " honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattungverwendet werden. Weiteres druckfähiges Bildmaterial gibt es aufhttp://www.stromspiegel.de/presse .Über co2onlineDie gemeinnützige co2online GmbH ( http://www.co2online.de ) setzt sich dafürein, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie-und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit onlinebasierten Informations-kampagnen,interaktiven EnergiesparChecks und Praxistests motiviert co2online Verbraucher,mit aktivem Klimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wird co2onlinedabei von der Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowie einemNetzwerk mit Partnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.