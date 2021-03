DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co sieht nach einem schwierigen Jahr einen deutlichen Aufwärtstrend. Der im SDax notierte Konzern erwartet nach steigenden Verlusten 2020 für das laufende Jahr wieder einen Gewinn unter dem Strich. Das führe auch dazu, dass der Konzern den Aktionären für 2021 wieder eine Dividende zahlen werde, erklärte Konzernchef Gisbert Rühl am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.

Trotz der noch andauernden Corona-Pandemie geht der Konzern von einer wieder steigenden Stahlnachfrage aus, dazu rechnet Rühl weiter mit hohen Preisen. "Eine Abschwächung ist derzeit nicht erkennbar." Im Zuge der Pandemie war die Nachfrage nach Stahl stark zurückgegangen, diese Entwicklung führte zu einer erheblichen Angebotsverknappung. Als Folge stiegen die Preise, als auch die Nachfrage zum Ende des Jahres wieder anzog.