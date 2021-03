BAT gibt ehrgeizige neue Umweltziele im ESG-Bericht 2020 bekannt

London (ots) - Übersetzung der Pressemitteilung BAT Unveils Ambitious New

Environmental Targets in 2020 ESG Report

(https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBYXFB5)

das Original.



- Neue Ziele sind die treibende Kraft, eine bessere Zukunft, A Better

Tomorrow(TM), für alle Stakeholder aufzubauen

- Neue Umweltziele beinhalten:







2. 100% Regenerativstrom bis 2030

3. 100% aller Produktionsstätten bis 2025 durch Alliance for Water Stewardship

(AWS) zertifiziert

4. 100% aller Produktionsstätten verursachen bis 2025 keinen Deponie-Abfall.



- Bericht zeigt ein Jahr nach Verkündung ehrgeiziger neuer ESG-Ziele in 2020*

erhebliche Fortschritte



BAT hat verkündet, dass das Unternehmen sich verpflichtet, bis 2050

Klimaneutralität über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erreichen .

Dieses ehrgeizige Vorhaben wird im speziellen ESG-Bericht von BAT hervorgehoben.

Er belegt erhebliche Fortschritte mit Blick auf die Ziele des Unternehmens.



2020 verkündete BAT sein ehrgeiziges Vorhaben, bis 2030 Klimaneutralität für die

aus seiner eigenen Geschäftstätigkeit erzeugten Emissionen (Scope 1 & 2) zu

erreichen. Diese neue Selbstverpflichtung zielt darauf ab, Emissionen auch über

die gesamte Wertschöpfungskette hinweg abzubauen (Scope 3). Sie baut auf den

anhaltenden Bemühungen von BAT auf, gemeinsam mit Lieferanten das Thema

Klimawandel anzugehen und Vertragsfarmer dabei zu unterstützen, weniger

kohlenstoffintensive Anbaumethoden zu nutzen.



Nachdem BAT sein Ziel der Wasserrückgewinnung frühzeitig erreicht hat, kündigte

das Unternehmen an, die Messlatte noch höher anzulegen und bis 2025 die Menge

des recycelten Wassers auf 30% zu erhöhen . Bis 2025 sollen sämtliche BAT

Produktionsstätten durch die Alliance for Water Stewardship (AWS) zertifiziert

sein. Eine Zertifizierung durch diese renommierte und unabhängige Stelle wird

einen Beleg für den verantwortlichen Umgang von BAT mit Wasser darstellen.



BAT befindet sich schon seit über 20 Jahren auf seinem Weg der Nachhaltigkeit.

Im März 2020 kündigte das Unternehmen ehrgeizige neue ESG-Ziele im Rahmen seiner

weiterentwickelten Strategie für eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM),

an. Der jüngste ESG-Bericht zeigt, dass BAT seitdem erhebliche Fortschritte

gemacht hat, zum Beispiel:



- Die Anzahl der Verbraucher, die nicht brennbare Produkte konsumieren, wurde um

3 Millionen auf 13,5 Millionen - Stand Ende 2020 - erhöht

- Der Umsatz mit den neuen Kategorien wurde 2020 um 15% gegenüber 2019 Seite 2 ► Seite 1 von 4



