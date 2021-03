Else unterzeichnet Vereinbarung mit UNFI für Vertrieb in über 30.000 Ladengeschäften in den USA

VANCOUVER, BC , 10. März 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder die „Gesellschaft“), Hersteller pflanzlicher Nahrungsmittel für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, gibt bekannt, dass ihr pflanzliches Vollnahrungsmittel für Kleinkinder heute bei United Natural Foods (UNFI), als Kernpartner für den Lebensmittelvertrieb in den USA, gelistet wurde.

„UNFI ist wesentlich als strategischer Wachstumspartner,“ sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründer von Else Nutrition. “Ihre tiefe Wurzeln im Naturkost-Ökosystem, gepaart mit außerordentlichen Beziehungen zu Einzelhandelskunden jeglicher Größe und Art, positioniert uns für exponentielle Reichweite und Zugänglichkeit. Dies ist ein weiterer entscheidender Moment für die Marke, da viele Einzelhändler auf dieses Listing mit UNFI gewartet haben. Wir sind mehr als bereit für diesen nächsten Schritt und für das große Wachstum, das davon zu erwarten ist,“ fügte sie hinzu.

United Natural Foods, Inc. beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Natur-, Bio- und Speziallebensmitteln sowie Non-Food-Produkten und ist in den folgenden Segmenten tätig: „Großhandel“ – schließt Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeartikel und Bio-Produkte ein; „Verschiedenes“ umfasst die anderen Verkaufstätigkeiten des Unternehmens. Es bietet Lebensmittel und Non-Food, Gefrorenes, verderbliche Waren, Bulkwaren, Körperpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. UNFI vertreibt landesweit ein Sortiment von über 250.000 Produkten von über 10.000 Anbietern. Ihre Sparten umfassen: UNFI Canada, Alberts Fresh Produce, Tony’s Fine Foods, Nor-Cal Produce, UNFI Wellness, Woodstock Farms, UNFI Brands+, Honest Green eSolutions, und UNFI Easy Options, und werden von sieben Distributionszentren betrieben. UNFI arbeitet von 58 Vertriebszentren aus mit einer Flotte von 2.200 LKWs für schnellen und leichten Zugang zu Läden landesweit. Das Unternehmen liefert an mehr als 30.000 Ladengeschäfte, hat über 19.000 Mitarbeiter, hat einen Jahresumsatz von $20 Milliarden und ist an der NYSE unter dem Börsenkürzel UNFI gelistet. Der Firmensitz von UNFI befindet sich in Providence, RI.