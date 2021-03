„Deshalb gibt es keinen glaubwürdigen Weg zu ‘Zero Covid‘ in Großbritannien oder gar zu ‘Zero Covid‘ in der Welt. Wir können nicht unbegrenzt mit Einschränkungen weitermachen, die unsere Wirtschaft schwächen, die unser physisches und psychisches Wohlbefinden beeinträchtigen und die die Lebenschancen unserer Kinder verringern.“ (Boris Johnson – am 22. Februar 2021 im britischen Unterhaus) So

Der Beitrag Corona: das Freiheitsvirus erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Fritsch.