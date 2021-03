Von Tesla, über Plug Power bis Vestas: Viele Green-Tech-Aktien haben zuletzt starke Kurskorrekturen durchgemacht. Einige Analysten warnen sogar vor einer grünen Aktienblase. wallstreet:online hat Experten dazu befragt.

Auch andere große Aktienindizes aus dem Bereich der sauberen Energien gaben deutlich nach. Der S&P Global Clean Energy Index verlor im laufenden Jahr beispielsweise mehr als 14 Prozent. Der MAC Global Solar Energy Index verlor im selben Zeitraum rund 13 Prozent.

Bereits im Februar hatte es Warnungen vor einer grünen Aktienblase gegeben. Gordon Johnson, Chef von GLJ Research, hatte gegenüber der Financial Times erklärt: „Ich denke, wir befinden uns zu 100 Prozent in einer grünen Blase. So ziemlich jedes Solarunternehmen, das ich covere, hat seine Zahlen verschlechtert und die Aktienkurse haben sich verdreifacht. Das ist nicht normal.“

Ähnlich sieht dies auch Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital. „Gutes im Sinn zu haben ist ein ehrenwertes Motiv, aber nicht das entscheidende Kriterium für einen Börsenerfolg. Langfristig entscheidend sind allein die Fundamentalfaktoren, also Cashflows und betriebliche Effizienz. Im vergangenen Jahr hatte man jedoch häufig den Eindruck, dass diese beiden Kriterien nicht länger für eine Anlageentscheidung herangezogen wurden. Schon wer ein ESG-Zeichen vor sich hertrug konnte damit rechnen, dass sich seine Aktie positiv entwickelte, unabhängig davon, ob sich das Geschäftsmodell überhaupt langfristig trägt.“

Max Deml, ESG-Experte und Gründer des Öko-Invest-Verlags, ist dennoch überzeugt, dass sich „langfristig orientierte Solar-Investoren auch in Korrekturphasen keine allzu großen Sorgen machen sollten. Denn der Solarindex PPVX liegt mit +1.311 Prozent in den letzten gut 18 Jahren rund 1.200 Prozentpunkte vor dem Erdölaktien-Index (mit +112 Prozent). Und: die Sonne scheint noch einige Milliarden Jahre, während die fossilen Reserven von Kohle, Öl und Erdgas (. . .) bald zur Neige gehen werden.“

Die starke Korrektur beim RENIXX World Index läge laut Deml auch dran, dass der Index „neben Tesla auch einige 'gehypte' Brennstoffzellen-Titel wie z. B. Plug Power“ enthalte. Wasserstoff-Aktien hatten zuletzt starke Korrekturbewegungen durchgemacht. Plug Power verlor beispielweise innerhalb eines Monats fast 35 Prozent. Auch der E-Autobauer Tesla gab innerhalb eines Monats um 18 Prozent nach.

Trotzdem sind viele Marktexperten in Sachen ESG-Investments weiterhin bullisch. Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, hatte im Januar erklärt, dass der Finanzmarkt derzeit eine „tektonische Verschiebung“ hin zu nachhaltigen Investments durchlaufe.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion