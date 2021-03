medi präsentiert Highlights auf digitaler EXPOLIFE 2021 (FOTO)

Bayreuth (ots) - Alle Zeichen stehen auf digital: Die internationale Fachmesse

EXPOLIFE findet in diesem Jahr vom 18. bis 20. März virtuell statt. Auch der

medizinische Hilfsmittelhersteller medi stellt seine Neuheiten dem Fachpublikum

vor.



Im Portal der EXPOLIFE informiert medi die Fachbesucher der Sanitäts-, Reha-,

Orthopädie-Technik und Orthopädie-Schuhtechnik über Neuigkeiten aus den

Bereichen Compression, Orthopädie und Footcare.





Darauf kann sich das Fachpublikum freuenNeuheiten im Bereich Compression- Der medizinische Kompressionsstrumpf mediven angio sorgt für eine sichereKompressionstherapie bei chronischem Venenleiden und gleichzeitig leichter bismittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oderDiabetes mellitus. Seine Sicherheit wurde in einer klinischen Studiewissenschaftlich bestätigt. (1)- medi vision - mobil, zuverlässig, komfortabel: Der digitale Assistentunterstützt im Arbeitsalltag bei Rund- und Flachstrick-Versorgungen der Beinemit nahezu berührungslosem Maßnehmen.Neuheiten im Bereich Orthopädie- Führung - Kühlung - Kompression: Therapiekonzept der neuen KnieführungsortheseStabimed RICE mit optionaler Kühlfunktion und Kompression.- Medizinischer Kompressionsstrumpf medi Rehab one speziell zur Vermeidung undReduktion von posttraumatischen und postoperativen Ödemen nach orthopädischenVerletzungen.Mit Stabimed RICE und medi Rehab one bietet medi ein Therapiekonzept, das dieTherapiebausteine Gelenkführung, Kühlung und Kompression optimiert, damitPatienten schneller mobil werden können.- Das coole Plus bei medi Knieorthesen: Als Therapieunterstützung liegt jederProduktverpackung zur M.4s comfort, M.4s PCL dynamic und M.4 X-lock eineKühlkompresse bei.Neuheiten im Bereich Footcare- Relaunch des igli 4D Konzepts für eine individuelle, ganzheitliche, flexibleEinlagen-Therapie. Neu: Jetzt wurden die Modelle in drei Kategoriensegmentiert. Das vereinfacht die Auswahl und individuelle Versorgung. Neu imSortiment: igli OA bei Gonarthrose und igli Heel bei Fersenschmerzen.- Die digitale Einlagen-Konstruktion mit medi CAD vereinfacht interne Prozesseund sorgt so für mehr Effizienz im Versorgungsalltag.Fachinformationen für den Sanitätshandel sind erhältlich unter: mediKundencenter, Telefon 0921 912-111 (Phlebologie, Woundcare), -333 (Orthopädie),-500 (Footcare) oder per E-Mail mailto:auftragsservice@medi.de , Verbraucherkönnen sich unter https://www.medi.de bzw. Telefon 0921 912-750 informieren.Surftipps: http://www.expolife.de , http://www.medi.biz/stabimed-rice ,