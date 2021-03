Nachhaltige Startups gesucht! - Bewerbungsphase für Postcode Lotteries Green Challenge läuft (AUDIO)

Düsseldorf (ots) - Anmoderationsvorschlag: Lange Zeit zielten viele Unternehmen

vor allem darauf ab, ohne Rücksicht auf Verluste größtmöglichen Profit aus ihren

Produkten zu schlagen. Inzwischen sorgen zahlreiche Startups für grünen

Gegenwind und bringen Unternehmergeist und Nachhaltigkeit unter einen Hut. Da

aller Anfang - mit oder ohne Corona - grundsätzlich schwer ist, kann etwas

Starthilfe natürlich nicht schaden. Die gibt's jetzt wieder bei der Postcode

Lotteries Green Challenge, die in diesem Jahr schon zum 15. Mal ausgetragen

wird. Mehr über diesen Gründer-Wettbewerb von meinem Kollegen Oliver Heinze.



Sprecher: Bei der Green Challenge ist grüner Gründergeist gefragt. Keine Idee

ist zu groß oder zu klein. Nur nachhaltig muss sie sein, erklärt Liza Fiedler

von der Deutschen Postcode Lotterie.





O-Ton 1 (Liza Fiedler, 17 Sek): "Wir hatten Startups, die Lebensmittelbeispielsweise vor der Tonne gerettet haben und damit ein komplett neues Produktauf den Markt gebracht haben. Wir hatten e-Cargobike Startups, die denkonventionellen Lieferwagen in der Stadt ersetzen wollten und somit natürlichCO2-Emissionen einsparen."Sprecher: Einen besonders nachhaltigen Eindruck hat der deutsche Finalist vomletzten Jahr hinterlassen. Dem Berliner Startup Made of Air ist es gelungen,nicht klimaneutrale, sondern klimapositive Materialien herzustellen.O-Ton 2 (Liza Fiedler, 35 Sek): "Ganz grob nutzt Made of Air Holzabfälle, diebei hohen Temperaturen sozusagen gebacken werden, um das CO2 in dem Material zubinden. Und in den unterschiedlichen Herstellungsschritten entsteht so einMaterial, das fossile Kunststoffe in Produkten ersetzen kann. So kannbeispielsweise eine klimapositive Sonnenbrille hergestellt werden, weil darinenthaltenes Plastik, was normalerweise genutzt wird, ersetzt wird. Und dadurchhat Made of Air ein sehr, sehr großes Potenzial, weil viele Produkte so einfachklimapositiv und kohlenstoffnegativ hergestellt werden können."Sprecher: Dafür gab es 100.000 Euro, die jeder Finalist auch bei der 15. GreenChallenge sicher hat.O-Ton 3 (Liza Fiedler, 25 Sek): "Auch in diesem Jahr geht es wieder um eineMillion Euro, die unter insgesamt fünf Finalisten aufgeteilt werden. Der erstePlatz bekommt 500.000 Euro, der zweite 200.000 Euro und die restlichen dreiFinalisten bekommen auch jeweils 100.000 Euro. Und alle bekommen zusätzlich einsechsmonatiges Expertencoaching, um sich persönlich und natürlich auch dasStartup voranzubringen und weiterzuentwickeln."Sprecherin: Teilnehmen können alle grünen Startups aus den Postcode LotterieLändern Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen und Schweden.O-Ton 4 (Liza Fiedler, 14 Sek.): "Und in diesem Jubiläumsjahr wird bei der GreenChallenge nach nachhaltigen und innovativen Ideen gesucht, die im Alltagverwendet werden können oder aber die in ein Konsumprodukt umgewandelt werdenkönnen. Und wir freuen uns da auf zahlreiche tolle Bewerbungen."Abmoderationsvorschlag: Die Bewerbungsphase für die diesjährige PostcodeLotteries Green Challenge läuft bereits. Wenn Sie mit Ihrem Startup an diesemNachhaltigkeitswettbewerb teilnehmen wollen oder ein Startup kennen, das sichbewerben sollte - bis zum 15. April ist noch Zeit, die Bewerbung online aufhttp://www.greenchallenge.info einzureichen.Pressekontakt:Deutsche Postcode LotteriePresse und KommunikationLiza FiedlerM: +49 162 216 30 20E: mailto:greenchallenge@postcode-lotterie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41583/4860102OTS: Deutsche Postcode Lotterie