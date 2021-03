Steico will in Polen expandieren - „rapide steigenden Nachfrage”

Die m:access-notierte Steico kündigt Investitionen am neuen Standort im polnischen Gromadka an. Es sollen neue Kapazitäten geschaffen werden. „Errichtet wird ein Dämmstoffwerk mit drei Produktionsanlagen. Für flexible Holzfaser-Dämmmatten werden zwei Anlagen errichtet, deren gemeinsame Gesamtjahreskapazität bei über 1 Mio. cbm liegen wird”, so Steico. Zudem will das Unternehmen aus Feldkirchen bei München eine Anlage mit ...