Hyperice im Jahr 2021 unter den innovativsten Unternehmen der Welt

Die Liste würdigt die Unternehmen, denen es im vergangenen Jahr nicht nur gelungen ist, sich zu behaupten, sondern die darüber hinaus die Herausforderungen angenommen und etwas bewegt haben. Diese Unternehmen haben mehr als überlebt, sie florierten und beeinflussten ihre Branchen und Kultur als Ganzes. Die diesjährige MIC-Liste umfasst 463 Unternehmen aus 29 Ländern.

2020 war ein hervorragendes Jahr für den Innovatoren im Bereich der Regenerationstechnologie, dessen Wurzeln fest in Südkalifornien verankert sind, der aber durch eine Reihe neuer Sponsorings und Partnerschaften auf der ganzen Welt seine Position als globaler Marktführer in dieser Kategorie international ausgebaut hat. Infolgedessen ist Hyperice in den letzten 36 Monaten um das 20-fache gewachsen, und hat sich zum Ziel gesetzt, den weltweiten Umsatz weiter zu steigern. Bedeutende Vereinbarungen mit der NBA und den Los Angeles Lakers werden bald in China genutzt, Tottenham Hotspur repräsentiert die Marke als etablierte Präsenz in Europa, die All Blacks in Australien und Neuseeland. Viele von Hyperice gesponserte Athleten werden sowohl bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio als auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu den Top-Medaillenanwärtern gehören.

„Als Innovatoren fühlen wir uns von dieser Anerkennung sehr geehrt, denn das unermüdliche Streben nach Innovation ist ein Grundpfeiler dieses Unternehmens", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. „Um eines der innovativsten Unternehmen der Welt zu sein, muss man einen bedeutenden weltweiten Einfluss haben. Wir glauben, dass unsere Mission, Leistung und Gesundheit zu optimieren, noch nie so wichtig und so transformativ war. Wir werden unsere Technologie weiterhin mit Hochgeschwindigkeit weiterentwickeln und weiterhin bei der Innovationstätigkeit ganz vorne stehen."