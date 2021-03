GE mit 30-Milliarden-Dollar-Aviation-Deal, Prognoseanpassung und 1:8 Reverse-Stock-Split

Meine Einschätzung

Disclaimer: Habe General Electric auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Meine Turnaround-Spekulation[WKN: 851144] kommt mit interessanten News um die Ecke: zum einen wird man die eigene Flugzeugleasungsparte GE Capital Aviation Services (GECAS) in einem 30-Milliarden-Dollar-Deal an Hauptkonkurrenten AerCap verkaufen. Dabei erhält GE $24 Mrd. in Cash, wird 46% an der fusionierten Gesellschaft halten und bekommt nach Abschluss der Transaktion noch weitere $1 Mrd. Die fusionierte Gesellschaft wird rund 3.000 Flugzeuge unter Vertrag haben und weltgrößter Anbieter am Markt sein. Durch den Deal reduziert GE seinen Verschuldungsgrad signifikant und vereinfacht seine Strukturen: auf Energie, erneuerbare Energien, Luftfahrt und Gesundheitswesen.GE teilte gleich auch angepasste Finanzkennzahlen für 2021 mit. So soll der Gewinn je Aktie in 2021 nun $0,15 bis $0,20 betragen (bisher $0,15 bis $0,25). Der Ausblick spiegelt eine Verringerung der liquiden Mittel und des Gewinns aus Unternehmen wider, die im Jahr 2020 veräußert wurden, sowie die weitere Reduzierung der Dividenden der Baker Hughes-Aktionäre - hier ist GE noch mit der weiteren Reduzierung ihres Anteils befasst.Und zu guter Letzt kündgigte GE einen Reverse-Aktiensplit im Verhältnis 1:8 an; acht Aktien sollen also zu einer zusammengelegt werden.Nachdem Corona für erhebliche Erschütterungen gesorgt hatte machen die wieder erstarkende Konjunktur und die sich deutlich verbessernden Aussichten in der Flugzeugsparte GE zu einer aussichtsreichen Re-Opening-Wette. Die nun angekündigten Entwicklungen machen deutlich, dass sich der unter ex-Danaher-CEO Larry Culp eingeschlagene Turnaroundpfad bei GE Fahrt aufnimmt - mit Aussicht auf Besserung.