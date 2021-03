Optibus sammelt 107 Millionen Dollar ein und bringt das Geodaten Paket auf den Markt, das Städten hilft, die Zukunft der urbanen Mobilität zu gestalten

TEL AVIV, Israel, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- Optibus, die Cloud-native KI-Plattform für die Planung und den Betrieb von Massentransportmitteln, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 107 Millionen US-Dollar in einer dritten Finanzierungsrunde (Level C) unter Führung von Bessemer Venture Partners und Insight Partners erhalten hat. Die Finanzierung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Optibus eine seiner wichtigsten Neuerungen auf den Markt bringt: das Geodaten Paket, das Verkehrsnetze und Transitgerechtigkeit durch den Einsatz von datengesteuerter Planung deutlich verbessert.

Optibus wird die Finanzierung nutzen, um seine globale Präsenz weiter auszubauen und Produktfunktionen wie Optimierungs- und Künstliche-Intelligenz-Algorithmen zu steigern, die den Nahverkehr für die Fahrgäste verbessern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz erhöhen. Die Finanzierung wird auch in die Beschleunigung des Einsatzes von emissionsfreien Fahrzeugen fließen - sie ersetzen Nahverkehrsflotten, die auf fossilen Brennstoffen basieren und senken die Emissionen weltweit, gerade jetzt, wo die USA dem Pariser Klimaabkommen neu beitreten und die Abschwächung des Klimawandels wieder zu einer globalen Aufgabe wird.

Optibus erhielt außerdem Finanzmittel von bestehenden Investoren wie Verizon Ventures, Pitango, New Era Capital Partners, Dynamic Loop und Blue Red Partners. Mit dieser jüngsten Runde hat Optibus seit seiner Gründung im Jahr 2014 insgesamt 160 Millionen US-Dollar eingeworben.

"Ein effektiver öffentlicher Nahverkehr ist ein entscheidender Bestandteil einer gut funktionierenden Gesellschaft und mit dem Aufkommen neuer Mobilitätsoptionen und Elektrofahrzeuge, gepaart mit der zusätzlichen Herausforderung der Pandemie, stehen die öffentlichen Betreiber vor mehr Komplexität denn je", sagte Alex Ferrara, Partner bei Bessemer Venture Partners. "Optibus zeichnet sich als moderne Cloud-basierte Lösung aus, die diese Komplexität durchbricht und es den Verkehrsbetrieben ermöglicht, Linien zu planen und Fahrpläne in Minuten statt in Tagen zu optimieren, was zu einem günstigeren und fahrgastfreundlicheren Erlebnis führt. Wir freuen uns, mit ihnen beim Aufbau eines globalen, erstklassigen Betriebssystems für den öffentlichen Nahverkehr zusammenzuarbeiten."