CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE Société coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi N°47-1775 du 10/09/1947 portant sur les statuts de la coopération.

Capital au 31.12.2019 : 92.351.194 €

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume.

R.C.S. : 433 786 738 Rouen. Honoraires des contrôleurs légaux des comptes Exercice clos le 31 décembre 2020 (en milliers d'euros hors taxes) PricewaterhouseCoopers

Audit

63, rue de Villiers

92220 Neuilly sur Seine % KPMG SA

2, avenue Gambetta

92400 Courbevoie - Paris La Défense % Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels (*) 73 100% 80 88% Services autres que la certification des comptes 0% 11 12% TOTAL 73 91 (*) y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes Attachment Honoraires CAC





