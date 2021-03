LONDON (ots) - CSG® (https://u.newsdirect.com/StWfclnSyievMVT-yPOtPw9nlJQUFFvp65

(NASDAQ: CSGS) gab heute die Verlängerung des mehrjährigen Vertrags mit Telenor

Global Services bekannt. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit wird CSG seine

innovative, cloudbasierte Digital Wholesale Solution Suite einsetzen, um die

Abläufe bei Telenor zu vereinfachen und zu rationalisieren.



"Um das Kundenerlebnis zu verbessern und im Sinne eines effizienteren

Geschäftsmodells, ist es unser Ziel, noch in diesem Jahr vollständig

cloudbasiert zu werden", erläutert Tone Snellingen, Chief Sales Officer von

Telenor Global Services. "Mit der Digital Wholesale Solution Suite von CSG

können wir die Qualität, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit für unsere

Kunden erhöhen und gleichzeitig durch Entwicklungs- und Prozessverbesserungen

die Effizienz steigern. Die Zusammenarbeit mit CSG wird nicht nur dazu

beitragen, unsere digitale Transformation zu beschleunigen, sondern auch die

Cloud zu nutzen, um die Komplexität zu reduzieren und unseren Netzwerkbetrieb zu

vereinfachen."





CSG verlagert das On-Premise-Netzwerk von Telenor im Bereich Wholesale in eincloudbasiertes SaaS-System. Das optimiert das Routing des Betreibers, ermöglichteine praktische Kontrolle, erhöht die Transparenz im Intercarrier-Geschäft undsenkt die Investitions- und Betriebskosten. Außerdem trägt die Digital WholesaleSolution von CSG dazu bei:- die Effizienz zu steigern und neue Funktionalitäten einzuführen: Über den Wegeiner einzigen Anlaufstelle kann sich Telenor auf sein Trading-Geschäft unddie Weiterleitung des Datenverkehrs konzentrieren und gleichzeitig dieEffizienz steigern und neue Funktionen bereitstellen.- den Umsatz zu steigern: Sie bietet volle Unterstützung für ursprungsbezogenesRouting und optimierte Funktionen in der Netzbereitstellung. Damit ist Telenorin der Lage, seine Kostenbasis im Griff zu behalten, den Umsatz zu steigernund Nummernpläne schnell zu aktualisieren.- das Kundenerlebnis zu verbessern: CSG wird Telenor dabei unterstützen,maßgeschneiderte Kundenprodukte zu entwickeln und im Hinblick aufindividuelles Routing und Preisgestaltung schnell auf Kundenwünsche eingehenzu können."Telenor will seine führende Position in der Branche weiter ausbauen und wirfreuen uns, das Unternehmen mit unserer Expertise im digitalen Großhandel beider Automatisierung seiner Geschäftsprozesse, beim Risikomanagement und derKostenkontrolle unterstützen zu dürfen", erklärt James Kirby, der dasEMEA-Geschäft bei CSG leitet. "Wir freuen uns, unsere 15-jährige