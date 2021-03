Pointe-À-Pierre, Trinidad und Tobago (ots/PRNewswire) - Der amtierende

Premierminister Dr. Keith Rowley hat die Gas-to-Liquids-Anlage von NiQuan Energy

in Pointe-à-Pierre eröffnet.



Die Anlage hat eine Nennkapazität von 2.400 Barrel pro Tag und produziert

leistungsstarke, emissionsarme Energieprodukte wie paraffinische

GTL-Dieselkraftstoffe und GTL Naphtha, aus Erdgas.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

NiQUAN GTL ist die erste kommerzielle Anlage dieser Art in der westlichenHemisphäre.Bei der Eröffnungszeremonie sagte Dr. Rowley: "Diese Gas-to-Liquids-Anlage istein Paradebeispiel für die erfolgreiche Entwicklung des Exportpotenzials desLandes für Produkte mit höherer Wertschöpfung durch die Zusammenarbeit vonPrivatwirtschaft, Banken und der Regierung. Ich möchte NiQuan und allenBeteiligten gratulieren, die dieses Projekt bis zur Fertigstellung begleitethaben. Für ihre künftigen Aktivitäten wünsche ich NiQuan den größten Erfolg,denn ihr Erfolg kommt dem Land und allen seinen Bürgern zugute."Ainsley Gill, Group CEO von NiQuan Energy, sagte: "GTL steht für saubere Energie- eine Brücke von einer schmutzigen Energievergangenheit in eine sauberenEnergiezukunft. Es ist eine Brücke, an der sich viele versucht haben, aber auseiner Vielzahl von Gründen haben die meisten von ihnen versagt. Mit dieserAnlage hat NiQuan Energy nun die erste Brücke fertiggestellt und es wird mehr,viele mehr geben. Nicht nur in Trinidad und Tobago und Amerika, sondernweltweit. Unsere sauberen Energieprodukte werden einen positiven Beitragleisten. Diese Überzeugung hat uns vom ersten Tag an motiviert. So haben wir esversprochen, und wir haben unser Versprechen hier und heute gehalten."Der lokale Anteil der Anlage liegt bei über 90 % und auch die Finanzierung wurdein der Region gesichert. Ainsley Gill sagte: "Ursprünglich war die Finanzierungdurch internationale Mittel geplant, doch letztendlich konnte die Finanzierungin der Region aufgebracht werden. Wir glauben, dass dies eine Premiere für eingroßes Energieinfrastrukturprojekt in der Karibik ist."HintergrundDie Anlage und der ProzessNiQUAN GTL ist die erste kommerzielle Anlage ihrer Art in der westlichenHemisphäre und eine von nur fünf kommerziellen GTL-Anlagen, die derzeit weltweitin Betrieb sind und ausschließlich für die kommerzielle Produktion vonGTL-Produkten gebaut wurden und die Niedertemperatur-Fischer-Tropsch-Synthese(LTFT) verwenden.Die GTL-Anlage wurde im Dezember 2020 in Betrieb genommen und fährt derzeit aufeine Nennkapazität von 2.400 Barrel GTL-Paraffindiesel und GTL-Naphtha pro Tagin einem Verhältnis von 80:20 hoch.Die Anlage befindet sich in Pointe-à-Pierre an der Westküste von Trinidad in der