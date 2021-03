---------------------------------------------------------------------------

International School Augsburg schafft Basis für Campus-Neubau

Augsburg, den 10. März 2021 - Die International School Augsburg erzielt bei ihrem Börsengang einen Brutto-Erlös von rund 1.737 TEUR. Für die Schule bedeutet es einen wichtigen Schritt in Richtung Campus-Neubau und eine Verbesserung der Basis für die zukünftige Entwicklung der Schule. Die Aktien werden voraussichtlich ab 18. März 2021 im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt.

Im Rahmen des Angebots wurden 139.013 neue Aktien zum Preis von EUR 12,50 je Aktie gezeichnet. Im Anschluss an die Zeichnungsfrist hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Über-Bezugsangebots, des Allgemeinen Öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung gezeichneten neuen Aktien vollumfänglich zuzuteilen. Der Börsengang wurde von der BankM AG begleitet.



Schule kommt Zukunftsvision näher

"Mit dem IPO kommen wir der Vision für die Zukunft unserer Schule wieder einen wichtigen Schritt näher", erklärt Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der International School Augsburg. "Uns stehen nun rund 5,6 Mio. EUR Eigenkapital zur Verfügung; eine gute Grundlage für den Aufbau einer soliden Finanzierung unseres neuen Campus."

Die International School Augsburg ist die erste Schule Deutschlands, die als gemeinnützige Aktiengesellschaft erfolgreich den Schritt an die Börse wagt. Neben der Erweiterung des eigenen Schulcampus zur Umsetzung der angestrebten Wachstumsziele verfolgt das Schul-Management ein allgemeineres, übergeordnetes Ziel: nämlich auf die Notwendigkeit und den "Charme" privater Investition zur Sicherstellung hochwertiger Bildung in Deutschland aufmerksam zu machen. "Gute, nachhaltige und innovative Bildungskonzepte, wie wir sie unseren Schülerinnen und Schülern bieten, und einen hohen Anspruch an Qualität in der Bildung wird der Staat langfristig alleine nicht finanzieren können", ist sich Marcus Wagner sicher. "Mit dem Börsengang haben wir gezeigt, dass sich auch Schulen erfolgreich den Zugang zu innovativen Finanzierungsmöglichkeiten über den Kapitalmarkt erschließen können."