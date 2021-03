Securitas mit neuem globalen Markenauftritt (FOTO)

Berlin (ots) -



- Der Neuauftritt stellt die Persönlichkeit und Zukunftsfähigkeit von Securitas

in den Fokus und hebt die technologische Innovationskraft hervor

- Die Marke trägt den Slogan "See a different world"

- Das Securitas-Logo erhält das erste große Update seit 1972



Securitas, der weltweit führende Partner für intelligente Protective Services,

hat seine globale Markenidentität und -positionierung grundlegend überarbeitet.

Mit dem Slogan "See a different world" unterstreicht der neue Auftritt den

Ansatz des Unternehmens im Bereich Sicherheit, der Mensch und Technik vereint

und Innovationen und Technologien erfolgreich einsetzt. Dazu gehört auch die

erste große Aktualisierung des bekannten Securitas-Logos seit 1972.





Der neue Markenauftritt von Securitas zeichnet sich durch eine lebendigeTonalität, eine visuelle Identität und eine positive, proaktiveStorytelling-Agenda aus. Sichtbar wird die neue Marke über digitale Tools undOnline-Kanäle des Unternehmens, die Ausstattung und Gestaltung der Gebäude sowiedie Fahrzeuge und die Dienstbekleidung der Beschäftigten. Die Einführung erfolgtschrittweise in allen weltweiten Niederlassungen des Konzerns.Der Slogan "See a different world" unterstreicht sowohl die Kompetenz undVielfalt der Securitas-Beschäftigten als auch die Innovationskraft und Relevanzdes Unternehmensangebotes. Der Slogan adressiert ein Publikum innerhalb, aberauch außerhalb der Sicherheitsbranche, denn Securitas ist auch offen für weitereStakeholder."Unser neuer Markenauftritt zeigt der Welt, wer wir sind und wohin unsere Reisegeht", sagt Magnus Ahlqvist, Präsident und CEO von Securitas "Wir setzen aufunsere langjährigen Erfahrungen und auf die Securitas Werte Ehrlichkeit,Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Mit unserem neuen Auftritt rücken wir dieBedeutung unserer engagierten MitarbeiterInnen und hoch effektiver Technologiein den Vordergrund. Wir arbeiten mit vielen der bekanntesten Unternehmen derWelt zusammen. Unsere neue Identität macht deutlich, wie wir gemeinsam mitunseren Kunden und Partnern eine nachhaltigere und gemeinsame Zukunft gestaltenkönnen. Sie wird unserem Unternehmen noch mehr Türen öffnen und unsereStrategieumsetzung beschleunigen."Securitas hat weltweit 355.000 Beschäftigte, die 150 globale Kunden undinsgesamt mehr als 150.000 Kunden in 47 Ländern betreuen. Das Unternehmenbeschleunigt seine digitale Transformation durch Investitionen in datengestützteTools und Analysen sowie durch die Interaktion mit Kunden auf innovative Art undWeise. Securitas will seinen Umsatz mit elektronischer Sicherheit undSicherheitslösungen bis 2023 verdoppeln."Dies ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Branche", sagt MauroSilva, VP Brand and Strategic Marketing bei Securitas. "Wir haben unsereStrategie, unsere Welt und das, was Kunden heute von uns erwarten, reflektiertund eine Möglichkeit zur Differenzierung gesehen. Securitas ist einwissensgetriebenes Unternehmen, in dem engagierte und talentierte Mitarbeitendejeden Tag den Unterschied für unsere Kunden ausmachen. Unser neuerMarkenauftritt drückt unser Vertrauen in die Zukunft aus, während wir unseremErbe und unseren Mitarbeitern treu bleiben, und macht unsere Führungsrolledeutlicher als je zuvor."Der Markenauftritt von Securitas wurde in Zusammenarbeit mit der MarkenagenturKurppa Hosk entwickelt.In Deutschland wird der neue Auftritt sukzessive eingeführt und zunächst in dendigitalen Kanälen und Medien des Unternehmens sichtbar sein. "Der Neuauftrittunterstreicht unsere Modernität, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit", sagtRalf Brümmer, Head of Commercial bei Securitas Deutschland. "Heute ist einwichtiger Tag für uns, denn mit der Einführung der neuen Securitas Marke fälltauch der Startschuss für die Kommunikation dieser starken Botschaft. Wir gehendamit wieder einen wichtigen Schritt voraus und machen für unsere 21.500Beschäftigten und unsere Kunden in Deutschland den Unterschied."Über SecuritasSecuritas ist der weltweit führende Partner für intelligente ProtectiveServices. Unsere Lösungen aus Sicherheitsdiensten, Sicherheitstechnik,Brandschutz und Risikomanagement ermöglichen unseren mehr als 150.000 Kunden,ihre Welt anders zu sehen. Wir sind in 47 Ländern präsent und unser innovativerund datengestützter Ansatz macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner fürviele der bekanntesten Unternehmen der Welt. Unsere 355.000 Beschäftigten lebenunsere Werte Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft, und unser Zielist es, dazu beizutragen, Ihre Welt zu einem sichereren Ort zu machen.Pressekontakt:Securitas Group, Stockholm: Helena Andreas, SVP Communications & People;press@securitas.comSecuritas Deutschland, Berlin: Ralf Brümmer, Head of Commercial;presse@securitas.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143406/4860300OTS: Securitas Holding GmbH