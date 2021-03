Die Rallye bei Technologiewerten ist in den letzten Wochen merklich ins Stocken geraten, obwohl das Wertpapier von Apple noch ein frisches Rekordhoch bei 145,09 US-Dollar im Januar markieren konnte. Doch ein nachhaltiger Anstieg über die Sommerhochs aus 2020 blieb der Aktie verwehrt, Apple ist in dieser Handelswoche auf einen Tiefstwert von 116,21 US-Dollar zurückgefallen. Knapp darunter verläuft der EMA 200 bei 113,89 US-Dollar und wirkt vorläufig stabilisierend. Allerdings könnte es bei einem nachhaltigen Trendbruch zu weiteren Abschlägen kommen und würde sich entsprechend für ein kurzfristiges Engagement auf der Unterseite anbieten.

Höchste Vorsicht im aktuellen Bereich

Noch kann von keinem nachhaltigen Trendbruch ausgegangen werden, erst wenn der EMA 200 bei 113,89 US-Dollar per Tagesschlusskurs unterschritten wird, dürften sich weitere Verluste auf 103,10 bzw. glatt 100,00 US-Dollar einstellen. In diesem Bereich klafft noch eine große Kurslücke und will geschlossen werden. Als Investmentvehikel kannte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA5FLD zum Einsatz kommen. Ein gegenteiliges Szenario sieht dagegen eine rasche Rückkehr mindestens über 127,75 US-Dollar vor. In diesem Szenario könnte anschließend ein Anstieg zurück an die markante Widerstandszone um 138,00 US-Dollar einsetzen.