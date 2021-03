SGL Carbon erhält 42,9 Millionen Euro aus Fördertopf für Lithium-Ionen-Batterien - und Manz?

SGL Carbon erhält vom Bund und Bayern 42,9 Millionen Euro an Fördermitteln aus dem zweiten europäischen IPCEI-Programm. Dieses habe sich zum Ziel gesetzt, „eine wettbewerbsfähige europäische Wertschöpfungskette für Lithium-Ionen-Batterien basierend auf innovativen und nachhaltigen Technologien aufzubauen”, so SGL Carbon am Mittwoch. Der Wiesbadener Hersteller von synthetischem Graphit für Anodenmaterial hat nun einen ...