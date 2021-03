(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Aktienkurs)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wohnungskäufe und steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern LEG im Jahr 2020 ein dickes Gewinnplus beschert. Bei der Vorlage der Zahlen zeigte sich der LEG-Vorstand um Unternehmenschef Lars von Lackum zudem für das laufende Jahr weiterhin zuversichtlich. 2021 soll der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO1) auf 410 Millionen bis 420 Millionen Euro steigen, bestätigte das Management am Mittwoch in Düsseldorf seine Jahresziele. Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass die Mieten auf vergleichbarer Fläche um rund drei Prozent zulegen.

Wachsen will LEG auch weiter über Zukäufe von Immobilienbeständen. Geplant sei der Erwerb von rund 7000 Wohnungen im laufenden Jahr, sagte von Lackum in einer Telefonkonferenz. Dabei fokussiere sich das Unternehmen auf Westdeutschland. Akquisitionen in Ostdeutschland schloss er hingegen aus, ebenso Übernahmen von Wettbewerbern. Im vergangenen Jahr hatte LEG Fusionsgespräche mit dem Wettbewerber TAG Immobilien geführt, diese platzten aber. Dennoch kamen im vergangenen Jahr durch Bestandskäufe rund 11 300 Wohnungen beim Unternehmen hinzu.