Adidas setzt auf E-Commerce - Milliarden für Aktionäre

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas will in den kommenden vier Jahren den Umsatz und seine Profitabilität deutlich verbessern. Die eigenen Läden und der Onlinehandel werden dabei zukünftig eine noch größere Rolle spielen. Zudem nimmt Adidas verstärkt Frauen als Zielgruppe in den Blick. Aktionäre können sich unterdessen über milliardenschwere Ausschüttungen freuen.

An der Börse fiel die Reaktion auf die mit Spannung erwartete Strategie positiv aus. Die Papiere der Herzogenauracher schossen zur Wochenmitte um bis zu 8,6 Prozent auf das höchste Niveau seit Januar 2020 nach oben. Danach bröckelten die Gewinne an. Zuletzt lagen sie noch mit plus 3,4 Prozent mit an der Dax -Spitze. Das avisierte währungsbereinigte Umsatzwachstum sei dynamischer als erwartet, sagte ein Marktteilnehmer. Die Deutsche-Bank-Analystin Francesca Di Pasquantonio stimmte hier zu. Bei der mittelfristig angepeilten Profitabilität habe sie aber etwas mehr erwartet.