Wipro ernennt Pierre Bruno als CEO für Europa und verstärkt das Engagement in der Region

In dieser Rolle wird Bruno die Geschäfte von Wipro in sechs verschiedenen Regionen in Europa leiten. Diese Ernennung stellt ein deutliches Zeichen für die anhaltenden Investitionen und den Fokus des Unternehmens auf den europäischen Markt dar und baut auf der Dynamik auf, die Wipro in den letzten Jahren in der Region entwickelt hat.

"Pierre bringt 25 Jahre Erfahrung in der IT-Infrastrukturberatung und im Dienstleistungssektor mit. Er hat Unternehmen sowohl in Phasen starken Wachstums als auch in der Gestaltung und Umsetzung von Transformation geführt. Mit seiner Erfahrung in der Führung großer Teams ist Pierre gut positioniert, um Wipros Wachstumskurs in Europa voranzutreiben", sagte Thierry Delaporte, CEO & MD, Wipro Limited.

"Der europäischen Markt bietet ein enormes Wachstumspotenzial und ich bin begeistert über die Möglichkeit, die Geschäfte von Wipro in diesem Bereich zu leiten. , zu leiten. Ich freue mich darauf, unser Engagement für die europäischen Kunden auszuweiten, während sie ihre geschäftliche Transformation vorantreiben und sich in einer digitalen Welt weiterentwickeln und verändern", sagte Pierre Bruno, Chief Executive Officer, Europe.

Bruno kommt von DXC Technology zu Wipro, wo er als Vice President und Managing Director für Südeuropa für alle Geschäftsbereiche verantwortlich war. Dazu gehörte Beratung, Systemintegration, Apps, Cloud und Cybersicherheit. Bruno arbeitete außerdem 14 Jahre bei Dell in verschiedenen Positionen im asiatisch-pazifischen Raum, Japan und EMEA. Er spielte eine Schlüsselrolle in der Transformation von Dell vom Verkauf von Hardware zu einem der wichtigsten Anbieter von Infrastrukturlösungen.

Bruno hat einen Master in Business Administration (MBA) mit den Schwerpunkten Marketing und Ökonometrie der HEC Graduate School in Paris. Außerdem hat er einen Master-Abschluss in Bio Engineering.

Wipros Engagement für Europa

Wipros europäische Präsenz erstreckt sich auf sechs Regionen, darunter Großbritannien und Irland, Deutschland, die Schweiz, die nordischen Länder, die Benelux-Staaten und Südeuropa,sowie drei Nearshore-Lieferstandorte. Wipro verfügt in der Region über eine Reihe namhafter Kunden aus verschiedenen Branchen, die das Unternehmen bei großangelegten Transformationen unterstützt.