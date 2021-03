FENIX wird den Social-Media-Bedürfnissen einer Welt im Lockdown und darüber hinaus gerecht

Will Nunziata, ein in New York City lebender Leiter für Theater, Film und Fernsehen (und der Empfänger des BroadwayWorld's Best Director Award 2019), sagte: „Ich freue mich ungemein, dass ich von Grund auf bei FENIX dabei war und nunmehr zum ersten Global Artist Ambassador geworden bin. Ich bin davon überzeugt, dass die Plattform schnell das wird, was so viele Künstler sehnsüchtig gesucht haben.“

Allan Klepfisz, Chairman und CEO, kommentierte: „Natürlich sind wir hocherfreut über die schnell zunehmende Beteiligung der weltweiten Künstlergemeinschaft und ihrer von Herzen kommenden Unterstützung, was sich in der zunehmenden Zahl an Global Artist Ambassadors widerspiegelt. Ihr Feedback für die Ausreifung von FENIX ist unschätzbar. Wir werden im März und April 2021 weiterhin eng mit ihnen zusammenarbeiten (und mit den von ihnen eingeladenen Freunden) und kurz danach die FENIX APP endlich für die Allgemeinheit verfügbar machen.“

ÜBER FENIX

Bei dem 2018 gegründeten Unternehmen FENIX handelt es sich um ein Blockchain-Ökosystem, das es Musikern mit einer Anhängerschaft jeglicher Größenordnung ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Vorgaben waren, dass die Künstler sämtliche Einnahmen von FENIX erhalten abzüglich eines kleinen Prozentsatzes, der für den Betrieb von FENIX erforderlich ist. Darüber hinaus soll FENIX kontinuierlich neue Tools für die Künstler entwickeln. Nach dem Motto Evolution zur Revolution definiert sich das Ökosystem von FENIX durch die Möglichkeit, eine einzigartige, mit Inhalt gefüllte App in 20 Minuten zu erstellen, die allgemein verfügbar ist und die Basis für eine volkommen neue Art von Social Media bildet.

