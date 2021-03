Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Mittelfristziele von Bayer überzeugen die Aktionäre Die mittelfristigen Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer sind am Mittwoch bei den Anlegern gut angekommen. Experten rechnen mit steigenden Gewinnerwartungen am Markt. Die Aktien der Leverkusener schoben sich am Nachmittag mit einem Plus …