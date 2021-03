NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,90 Prozent höher auf 32 120,80 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,88 Prozent auf 3909,46 Punkte, ihm fehlen bis zu seiner Bestmarke nur wenig mehr als 40 Zähler. Nach der imposanten Vortageserholung an der Technologie-Börse Nasdaq legten zur Wochenmitte auch dort die Kurse weiter zu: Der Nasdaq 100 gewann 1,43 Prozent auf 12 977,71 Punkte.

Anleger blickten am Mittwoch vor dem Börsenstart bereits gespannt auf Verbraucherpreiszahlen aus den USA, nachdem zuletzt Inflationsängste die Anleiherenditen nach oben getrieben hatten. Im Großen und Ganzen erfüllten die Teuerungsdaten die Erwartungen. Nach einer ersten Einschätzung der Helaba scheint der Preisdruck zuzunehmen, schließlich liege die Gesamtteuerungsrate auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Zunehmen sollten die Inflationssorgen dennoch nicht, so Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank. Er verwies darauf, dass die Teuerung mit erhöhten Energiekosten in Zusammenhang stehe, die Kernrate aber leicht gesunken sei.

Die zuletzt aufgekommenen Inflationssorgen stehen in Zusammenhang mit einem neuen gigantischen Konjunkturpaket, das an diesem Mittwoch wohl vor der finalen Verabschiedung steht. Im Tagesverlauf wird die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum 1,9 Billionen Dollar schweren Maßnahmenpaket erwartet, mit dem der neue US-Präsident Joe Biden die Folgen der Corona-Pandemie abfedern will./ajx/men