SLM Solutions will sich weitere 15 Millionen Euro per Wandelanleihe-Emission holen Nachrichtenquelle: 4investors | 10.03.2021, 12:10 | 20 | 0 | 0 10.03.2021, 12:10 |



Weiterlesen auf 4investors.de SLM Solutions plant die Ausgabe einer zweiten Tranche ihrer Wandelanleihe. Das Unternehmen hat von dem 2026 fälligen und mit 2 Prozent verzinsten Papier bisher ein Volumen von 15 Millionen Euro platziert. In der zweiten Tranche sollen ebenfalls 15 Millionen Euro der Wandelanleihe ausgegeben werden. „Die vollständige Platzierung der angebotenen Wandelschuldverschreibungen wird durch Cornwall nach Maßgabe der im März 2020 mit der ... Diesen Artikel teilen Diskussion: SLM Solutions Wertpapier

SLM Solutions Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer