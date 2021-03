FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Motorgleitschirmen haben Greenpeace-Aktivisten in Frankfurt gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) protestiert. Zwei Gleitschirmflieger landeten am Mittwochmorgen auf einem etwa 15 bis 20 Meter hohen Dach des Gebäudes. Dort entrollten sie ein zwölf Meter langes Banner mit der Aufschrift: "Stop funding Climate Killers". Ein weiterer Aktivist an einem dritten Gleitschirm präsentierte währenddessen ein Flugbanner.

Nach der Aufforderung von Polizisten, die zu ihnen aufs Dach gekommen waren, verließen die 35 und 39 Jahre alten Aktivisten nach vier Stunden freiwillig das Gebäude. Ihre Personalien wurden festgestellt, dann wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt. Laut Polizei wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.