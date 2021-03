HEINEKEN® setzt auf Gemeinschaftsgefühl und unterstützt Gastro- und Barszene mit kreativer Plakatkampagne (FOTO)

Berlin (ots) - Mit Außenwerbung der besonderen Art sendet die Marke Heineken® im

Rahmen der globalen Initiative # SocialiseResponsibly seinen Covid-19 geplagten

Gastronomie- und Barpartnern ein Zeichen der Solidarität. Die neue "Shutters"-

Kampagne basiert auf einer direkten Buchung von Werbeflächen der Outlets, die

unmittelbar den lokalen Inhabern zugutekommt - und Zuversicht und Vorfreude auf

ein baldiges Re-Opening ausstrahlt.



Ab 8. März macht Heineken® über eine kreative Plakatkampagne mit

aufmerksamkeitsstarkem Claim "Heute nur Werbung. Bald wieder zusammen anstoßen"

auf das andauernde urbane Leben ohne die beliebte Bar- und Restaurantkultur

aufmerksam. Der Clou: Die aufmunternde Botschaft der Biermarke ist - statt an

üblichen Außenwerbeflächen - an Fenstern und Fassaden von rund 100 geschlossenen

Szene-Outlets in München, Berlin, Köln und Hamburg zu finden.





Neben den Restaurants Corroboree am Potsdamer Platz in Berlin oder dem CiaoRagazzi in München freuen sich auch Szene-Locations wie die Bambi Bar und dieParzelle in Hamburg oder das Kosta´s in Köln über die unkomplizierteUnterstützung. Für die Bereitstellung der außergewöhnlichen Werbeflächenerhalten die Lokalitäten von Heineken® eine direkte Gegenleistung in monetärerForm oder in Form eines Warenwertes."Mit dieser bereits in Argentinien, Spanien und Italien erfolgreich umgesetztenKampagne möchten wir in der nach wie vor schwierigen Situation ein wahrnehmbaresZeichen in Richtung Gastronomie und Bars setzen - und damit Mut machen. Indemwir unsere lokalen Partner im Gastrogewerbe unkompliziert unterstützen, kommenwir unserer gemeinschaftlichen Verpflichtung und unserer Verantwortung alsFMCG-Marke und Geschäftspartner nach. Denn die Pandemie be- und trifft uns allegleichermaßen, da müssen wir zusammenhalten", erläutert Claudia Linhart,Brandmanagerin Heineken.Die globale " Shutters"- Initiative setzt sich nicht nur für ihreGastronomie-Szene ein, sondern möchte mit der Aktion auch das Bewusstsein derÖffentlichkeit für die schwierigen Zeiten, mit denen sich die Ausschankbetriebederzeit konfrontiert sehen, schärfen. Sie ist die logische Weiterentwicklung desglobalen " Back the Bars" -Programms der Marke Heineken, das Bars, die imvergangenen Jahr schließen mussten, unterstützt.Heineken® hat es sich zum Ziel gesetzt, die Einführung von " Shutters" in allenMärkten weltweit, die aufgrund der Pandemie Unterstützung benötigen,fortzusetzen und die Anzahl der beteiligten Bars in jedem Markt zu erhöhen.Über Heineken DeutschlandDie Heineken Deutschland GmbH ist eine der am schnellsten wachsenden Brauereienin Deutschland, die sich darauf konzentriert, Verbraucher und Kunden mitinnovativen neuen Produkten und Premium-Markenerlebnissen zu begeistern. Nebender renommierten Marke Heineken® - erhältlich in 192 Ländern und damit dieinternationalste Biermarke der Welt - verfügt Heineken Deutschland über einumfangreiches Portfolio internationaler Premiumbiere und Cider wie Desperados,Gösser, Birra Moretti, Bulmers und Strongbow. Innovative Systeme und Produktemachen Heineken Deutschland zu einem bevorzugten Partner in der Gastronomie undim Handel.Pressekontakt:Edelman GmbHNathalie LoerkeAm Sandtorkai 5020457 HamburgTelefon: +49 (0)40 80 90 36 - 744Email: mailto:heinekendeutschland@edelman.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/19187/4860429OTS: Heineken