Wechsel auf „Hebel Long“ ist erfolgt

Nachdem ein neues Kaufsignal unseres Stimmungs-Indikators in der Vorwoche noch knapp verfehlt wurde, ist es jetzt passiert. Wir haben unsere Positionierung in den wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 folgerichtig gestern Morgen verändert.

Der Wechsel von „einfach Long“ auf „Hebel Long“ erfolgte gestern Morgen bei einem DAX-Niveau von ca. 14360 Punkten, nachdem das Euwax Sentiment am Vorabend unter die für uns relevante Marke von minus vier Punkten gefallen war. Der plötzliche Anstieg des Index wird von der überwiegenden Anzahl der Privatanleger also skeptisch beäugt. Die allermeisten Akteure an der Börse Stuttgart wetten seitdem auf fallende Kurse. Das ist grundsätzlich ein guter Nährboden für eine Fortsetzung der Rally. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. In den Backtests waren genau diese „Hebel Long“-Phasen der entscheidende Performance-Turbo gewesen. In der Praxis konnten die Erfolge bislang nur selten wiederholt werden.

Konkret arbeiten wir bei unserem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment jetzt also mit einem zweifach gehebelten DAX-ETF und bei unserem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 mit einem vierfach gehebelten Faktorzertifikat auf den DAX.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.