(Berichtigt wurde im zweiten Absatz, vierte Satz: Die 20 Millionen Pfund sind für die Prüfung und Planung rpt Prüfung und Planung einer verbesserten Infrastruktur bestimmt.)

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premier Boris Johnson will Inlandsflüge günstiger machen. "Ist es nicht an der Zeit, diese Brexit-Dividende zu ernten und die Fluggaststeuer zu senken, um die Verbundenheit des Landes zu stärken? Wir werden uns beraten, um dies zu tun", schrieb Johnson am Donnerstag in einem Gastbeitrag im "Telegraph". Bislang müssen Fluggäste, die aus Großbritannien abheben, je nach Entfernung mit ihrem Flugticket steuerliche Abgaben zahlen.