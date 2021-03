Xactly übernimmt TopOPPS, um den Bereich "Revenue Intelligence" zu revolutionieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

SAN JOSE, Kalifornien, USA (ots) - Xactly übernimmt TopOPPS, um den Bereich"Revenue Intelligence" zu revolutionierenXactly und die KI-unterstützte Prognosen-Firma TopOPPS setzen einen neuenStandard für datengesteuerte Entscheidungsfindung durch den gesamtenRevenue-Operations-Lebenszyklus- Heute gibt Xactly (https://www.xactlycorp.com/de) , der führende Anbieter vonRevenue-Intelligence-Lösungen, die Übernahme von TopOPPS (https://topopps.com/)bekannt, einem Unternehmen, das sich auf Künstliche Intelligenz (KI),Sales-Pipeline-Management und Forecasting fokussiert hat. Mit dieserstrategischen Übernahme expandiert Xactly über den Bereich Sales PerformanceManagement hinaus, um erstmalig eine End-to-End-Plattform für Revenue Operations(RevOps) anzubieten. Diese Kombination bündelt den reichhaltigen empirischenDatensatz und die maßgeschneiderte KI von Xactly mit den Fähigkeiten von TopOPPsin einer Plattform, um die Qualität und den Umfang der datengesteuertenEntscheidungsfindung während des gesamten RevOps-Lebenszyklus' zu verbessern.Durch die Einführung von Prognose-Fähigkeiten ("Forecasting") undPipeline-Management basierend auf verhaltensbezogenen Daten, wird ein neuerStandard der Informationsgewinnung gesetzt, der die Umsatzentwicklung neudefiniert und gewohntes Denken hinterfragt.Trotz der Fortschritte in der Automatisierung und dem erhöhten Druck erfolgreichzu sein, haben viele Unternehmen immer noch Probleme, ihre Daten zu verstehenund ihre Umsatzziele einzuhalten. Zu viele Unternehmen scheitern bei ihrenPrognosen und dem Erreichen ihrer Ziele, weil ihrem Umsatztrichter ("RevenueFunnel") eine entscheidende Komponente fehlt: die Fähigkeit, Daten zu erfassen.Laut dem Marktforschungsunternehmen Forrester ignorieren rund ein Drittel (https://www.xactlycorp.com/sites/default/files/file/2020-06/Xactly_2020TLP_Final2.pdf) aller Umsatzverantwortlichen datengestützte Erkenntnisse komplett undverlassen sich stattdessen auf ihr Bauchgefühl, ihre Erfahrung oder ihre Meinung(34 %). Xactlys neue Plattform stellt Daten in den Mittelpunkt der RevOps undeliminiert damit ungenaue und manuelle Prozesse, die Unternehmen Zeit, Geld undGlaubwürdigkeit kosten."Mit der Übernahme von TopOPPS kombinieren wir die Leistungsfähigkeit unsereseigenen Datensatzes und unserer KI mit dem Datensatz und der KI von TopOPPS, umdie einzige auf Empirie basierende intelligente Revenue-Performance-Plattform zuschaffen, die es derzeit gibt", sagt Chris Cabrera, Gründer und CEO von Xactly."Es ist an der Zeit, von den 'alten Wegen' des Pipeline-Managements und der