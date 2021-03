Eat Beyond nutzt smarte Investmentchancen in frühen Seed-Finanzierungsrunden bei globalen Unternehmen, die typischerweise nicht für Privatanleger zugänglich sind. Damit ist Eat Beyond das erste kanadische Unternehmen, das sich ausschließlich auf diesen Bereich konzentriert. Der Geschäftsbereich umfasst innovative alternative Proteinquellen, Lebensmitteltechnologien und verpackte Konsumgüter.

Eat Beyond Global Holdings Inc. teilt bedeutende News zu Portfoliounternehmen mit. Die Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) legt weiterhin den Wachstumsturbo ein. Bedenken Sie bitte: Alle seit 2020 in das Beteiligungsportfolio integrierten StartUp-Companies haben sich bereits als Volltreffer erwiesen.

Die Marktforschungsfirma Meticulous Research prognostiziert dem Markt für pflanzliche Lebensmittel bis zum Jahr 2027 ein Volumen von knapp 75 Milliarden US-Dollar und rechnet mit einem zweistelligen jährlichen Wachstum. Für Eat Beyond, seine Investoren und seine Portfoliofirmen stellt dieser Branchenboom eine enorme Chance dar. Eat Beyond schafft derzeit die Grundlage, um seinen strategischen Fokus und sein Umsatzmodell in den kommenden Monaten auf neue Bereiche auszudehnen und so sein Umsatzvolumen zu erhöhen und zu steigern.



Aktuell gibt das Management bekannt, dass sich seine Erstbeteiligung an der Firma good natured(R) Products Inc. in den letzten Monaten extrem stark entwickelt hat.



Eat Beyond erwarb im November 2020 Anteile an der Firma good natured(R) auf einem Kursniveau von 0,14 Dollar pro Aktie, wobei jede Aktie mit einem halben Warrant zum Preis von je 0,21 Dollar gekoppelt war.

Am 4. März 2021 erzielte good natured(R) im Rahmen einer Stammaktienemission mittels Kurzprospekt mit einem Ausgabepreis von 1,20 Dollar pro Stammaktie einen Bruttoerlös in Höhe von 23.115.000 Dollar. Damit steigt der Wert der von Eat Beyond gehaltenen Anteile an good natured(R) um über 800 %.

"Eat Beyond ist laufend damit beschäftigt, innovative Firmen im Sektor für pflanzliche Lebensmittel und im Food-Tech-Sektor zu bewerten und entsprechende Geschäftschancen zu sondieren", erklärt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Für uns als erstes börsennotiertes Unternehmen in Kanada, das sich ausschließlich auf Beteiligungen an Lebensmittelfirmen mit revolutionären Ideen konzentriert, sind Erfolgsgeschichten wie jene von good natured(R) unglaublich motivierend. Eat Beyond ist es ein Anliegen, Kleinanlegern die Möglichkeit geben, sich am Wachstum einer Vielzahl von unterschiedlichen Firmen im boomenden Sektor für alternative Lebensmittel zu beteiligen."