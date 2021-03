Anleger-Tipp: Die Wasserstoff-Aktien haben einen harten Crash mit großen Verlusten hinter sich. Ob und wann Sie wieder einsteigen können, lesen Sie in unserem kostenlosen und brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenlos anfordern!

Ballard Power hat eine extrem schwierige Phase hinter sich. Die Aktie lag zwischenzeitlich bei nur noch 17 Euro und hatte damit zu kämpfen, jegliches Vertrauen der Anleger möglicherweise zu verlieren. Nun gibt die Aktie jedoch wieder Vollgas und kann satte Gewinne einfahren, die die Anleger wieder bei Laune hält und potentielle Aktionäre animiert, in diese Aktie einzusteigen.

Ballard Power befindet sich also eindeutig wieder auf dem richtigen Weg und wird versuchen, diesen fortzusetzen. Bleibt also noch Hoffnung, dass diese Aktie immer weiter zu einem Big Player auf dem Aktienmarkt reifen kann! Heute beweist es die Aktie bereits, denn sie kann um 9,57 Prozent zulegen und somit ein Plus von 1,90 Euro aufweisen. Der neue Kurswert liegt bei 21,70 Euro!

