Company Announcement no.3-2021

Erria A/S indgår kontrakt med Maersk Drilling 10. marts 2021







Præcisering

I forlængelse af meddelelse nr. 02/2021 af 8. marts 2021, skal vi for god ordens skyld præcisere at forventningerme til omsætningen for perioden 2021-2023 vil udgøre en forøgelse på ca. DKK 5-10 mio.



Søren Storgaard Henrik N. Andersen

Bestyrelsesformand Adm. Direktør







Yderligere information Kontakt: Selskabets adm. direktør / CEO Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400, e-mail: hna@erria.dk . Erria A/S

Torvet 21, 1

DK-4600 Køge

CVR: 15300574

e-mail: info@erria.dk









Certified Adviser:

Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.

Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk.





