Zusammenschluss schafft leistungsstarke Energie-Intelligenz-Kombination

geoLOGIC systems ltd. (geoLOGIC) hat heute die Übernahme von JWN Energy (JWN) bekannt gegeben. JWN ist ein Anbieter von Energie-Insights und -Intelligence, der für führende Branchenmarken wie Daily Oil Bulletin, Evaluate Energy und CanOils bekannt ist. Mit Hauptsitz in Calgary liefert JWN wertvolle und zeitnahe Daten und Informationen an ein breites Spektrum von Betreibern, Analysten, Dienstleistern, Regierungen und Regulierungsbehörden im Öl- und Gassektor sowie im breiteren Energiesektor.

„Die Zusammenführung unserer Unternehmen ist eine Transformation. Dieser Zusammenschluss schafft eine wichtige Quelle für kuratierte, vertrauenswürdige Daten, Informationen und Einblicke, die die technischen und finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden abdecken", so David Hood, CEO von geoLOGIC. „Zusätzlich zu den komplementären Angeboten, die die Kombination der beiden Geschäftsbereiche und Produktlinien unseren Kunden unmittelbar bringt, werden die Expertise und die Vordenkerrolle von JWN in spezifischen Bereichen wie ESG und Energiewende unsere Expansion in Sektoren vorantreiben, die an der Spitze der zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden stehen."

Der Zusammenschluss verleiht dem kombinierten Unternehmen eine beeindruckende Präsenz in Kanada, den USA und Großbritannien, die zusammen mit Satellitenbüros in anderen Regionen die Aktualität und Relevanz der gelieferten Informationen und Erkenntnisse sicherstellt und die Nähe zu unseren Kunden und den Regionen, in denen sie tätig sind, aufrechterhält.

„Wir sind sehr stolz auf unsere kanadischen Wurzeln, erkennen aber auch, dass die Branche zunehmend global ist", fügt Hood hinzu. „Die beiden Unternehmen werden sich gemeinsam weiterhin darauf konzentrieren, den Erfolg auf dem kanadischen Markt voranzutreiben, und wir werden auch unsere kombinierten Forschungs-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen zum Nutzen unserer Kunden in anderen Regionen einsetzen."

Die Akquisition bündelt außergewöhnliche analytische und technische Kompetenzen zur Unterstützung der Energiewirtschaft. Durch die fortschrittlichen Plattformen von geoLOGIC wird die kombinierte Gruppe eine verbesserte Skalierbarkeit bei der Datenverwaltung und -analyse sowie integrierte Produkte liefern, um Betriebs- und Investitionsentscheidungen besser zu unterstützen.