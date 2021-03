SGL Carbon: Fördermittel für Zukunftstechnologien

Der Kohlenstoff-Spezialist SGL Carbon hat für die Entwicklung und Industrialisierung von innovativen Anodenmaterialien aus synthetischem Graphit für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien Fördermittel von fast 43 Mio. Euro erhalten. Die Spannung vor der Pressekonferenz am 25. März steigt, denn dann muss das Management Farbe für 2021 bekennen.

Die Technologien von SGL Carbon setzen da an, wo gerade die Musik spielt. Allerdings steigt auch die Erwartungshaltung bei den Investoren, was den Ausblick für 2021 – und darüber hinaus – betrifft. Am 25. März hat das Management um CEO Torsten Derr und CFO Thomas Dippold Gelegenheit, Investoren, Analysten und Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Nach dem jüngsten Newsflow, darunter der Aufstieg in den SDAX, ist die Stimmung aktuell prächtig. Wir haben die Aktie von SGL bereits im Januar 2021 in unser Musterdepot aufgenommen.