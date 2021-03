Die Iden des März

Die Mitte des Monats März („Iden des März“) hat im kollektiven Bewusstsein eine weitaus größere Bedeutung als die Mitte jedes anderen Monats. Grund dafür ist der 15. März des Jahres 44 v. Chr., an dem Gaius Julius Cäsar während einer Sitzung des römischen Senats ermordet wurde. Seitdem gilt das Datum als Hinweis auf Unheil bzw. große Veränderungen. Auch in Literatur, Film und Musik hielten die Iden auf vielfältige Weise Einzug, was für die erwähnte Verankerung im kollektiven Bewusstsein gesorgt …