BERLIN (dpa-AFX) - Über den Start von Corona-Impfungen in Arztpraxen sollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder "zeitnah" entscheiden. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin an. Als Basis dafür wollten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern eine Empfehlung vorlegen. Ziel ist laut Bundesgesundheitsministerium weiterhin, Anfang April mit Impfungen in den Praxen zu beginnen. Um mehr Tempo in die Impf-Kampagne zu bringen, soll zudem der bisher Jüngeren vorbehaltene Impfstoff des Herstellers Astrazeneca allen gespritzt werden - möglich machen soll das eine neue Impfverordnung. Zudem kann an den Grenzen zu Corona-Hotspots im Ausland von der Impfreihenfolge abgewichen und die gesamte Bevölkerung geimpft werden.

Dadurch soll mehr Flexibilität beim Impfen möglich werden. Um besonders Verwundbare zu schützen, werde an der Priorisierung festgehalten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Aber gleichzeitig wollen wir pragmatisch schnelles Impfen möglich machen." Dazu werde die Impfverordnung an neue Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst. "Wir müssen die Balance finden: möglichst viele und möglichst zielgerichtet impfen."