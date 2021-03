(Neu/letzter Absatz: Termin der Anhörung in den Mai verschoben, Kurs im ersten Absatz aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die mittelfristigen Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer sind am Mittwoch bei den Anlegern gut angekommen. Experten rechnen mit steigenden Gewinnerwartungen am Markt. Die Aktien der Leverkusener stiegen bis zum Handelsende um 2,66 Prozent auf 54,46 Euro, was den dritten Platz im deutschen Leitindex Dax bedeutete.

Damit ließen sie auch die 200-Tage-Linie hinter sich, die als Indikator für den mittelfristigen Trend angesehen wird. Diese Durchschnittslinie war zuletzt mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen. Schon seit Juni vergangenen Jahres konnte sich das Papier nicht mehr dauerhaft darüber etablieren.