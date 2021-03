Ford eröffnet eigenen eBay Shop (FOTO)

Köln (ots) -



Der Vorteil für die Kunden besteht darin, ohne Umwege Original Ford-Teile direktvom Hersteller beziehen zu können. Im Angebot finden sich mehr als 1.200Zubehör-Teile, von Anhängevorrichtungen bis hin zu Ladestationen. DerVertriebsweg über eBay ergänzt den bereits seit 2017 bestehenden Ford Onlineshop( https://shop.ford.de ), sowie den bisherigen Vertriebsweg über dieServicepunkte der Ford Händler. Beliebteste Artikel im Onlineshop sindTransportsysteme wie Heckfahrradträger, Fußmatten oder Gepäckraumwannen."Unsere Ford Partner sind und bleiben wichtigste Ansprechpartner für unsereKunden", sagt Jörg Pilger, Direktor Customer Service D-A-CH der Ford-Werke GmbH."Das Onlinegeschäft wird heutzutage aber immer wichtiger. Durch unseren neuenFord eBay Shop schaffen wir für unsere Kunden neue Möglichkeiten, ihre Wünschezu erfüllen, erreichbar zu sein und ihnen eine kompetente und transparenteBetreuung zu bieten.""Autoteile und Zubehör bilden seit Jahren eine unserer größtenProduktkategorien. Wir freuen uns, mit Ford unsere bestehenden Partnerschaftenmit der Automobilindustrie um einen wichtigen Hersteller zu erweitern. Schonmein Großvater arbeitete bei Ford - daher freue ich mich umso mehr, dass unsereKunden nun Originalteile und -zubehör direkt im eBay Shop von Ford kaufenkönnen," so Andreas Wielgoss, Director eBay Motors.Zusätzlich zu dem Vertrieb von Zubehör ist geplant, den Kunden ab April auch denFord Economy Service Gutschein anzubieten, mit dem die Kunden ihren nächstenService bereits vorab zu einem Festpreis über Ebay bezahlen und beiteilnehmenden Händlern einen Termin vereinbaren können."Autoteile und -zubehör" ist eine Fokuskategorie des Online-Marktplatzes eBay.Bei eBay.de wird jede Sekunde ein Fahrzeugteil oder -zubehör gekauft. InDeutschland erreicht der deutsche Automobilhersteller über diesen Vertriebswegrund 20 Millionen User.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln.Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehrals 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr1925 habendie Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. WeiterePresse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com(https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de.html) .Pressekontakt:Kontakt: Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504mailto:umundolf@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4860573OTS: Ford-Werke GmbH