Tourismusbranche auf Erholungskurs: Gute Chancen für den Osterurlaub (https://newsroom.itb-berlin.de/de/news/tourismusbranche-auf-erholungskurs-gute-chancen-fur-den-osterurlaub)Virtuelle ITB Berlin NOW mit über 3500 Ausstellern aus 120 Ländern hilft derBranche beim NeustartOsterurlaub in diesem Jahr sei noch möglich, sowohl national wie international,wichtigste Voraussetzung dafür sei eine intelligente Teststrategie. DieseAuffassung vertrat Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbands(DRV) auf der virtuellen Eröffnungspressekonferenz von ITB Berlin NOW.Sehen Sie hier das vollständige Video der Eröffnungspressekonferenz der ITBBerlin NOW 2021 (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.E5E7M.97FE6551130D6667201FE619D57097E0&i=e5e7s&d=https%3A%2F%2Fpress.messe-berlin.com%2Ffotoweb%2Farchives%2F5024-ITB-Berlin%2FEigenveranstaltungen%2F2021%2FITB%2520Berlin%2F20210309_ITB_PK_CityCube.mp4.info&h=E9B972425C90F98C3249FE9C98322448CE25A227)Highlight-Video der Eröffnungspressekonferenz, die live aus dem ITB-Sendestudioim CityCube Berlin gestreamt wurde und für die redaktionelle Berichterstattungkostenfrei genutzt werden kann.Sachsen präsentiert sich als "Offizielle Kultur-Destination" bei ITB Berlin NOW2021 (https://newsroom.itb-berlin.de/de/news/sachsen-praesentiert-sich-offizielle-kultur-destination-itb-berlin-now-2021)Zahlreiche attraktive Urlaubsangebote verbinden Natur und Kultur"Ich sehe diese Messe als ein Zeichen der Hoffnung für die Reisebranche", sagteSachsens Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch am Dienstagzum Auftakt von ITB Berlin NOW, auf der sich der Freistaat Sachsen in diesemJahr als "Offizielle Kultur-Destination" präsentiert.