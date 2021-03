Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Adidas-Aktionären zu hören. Denn der Kurs springt satte rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit verteuert sich das Papier auf nun 294,00 EUR. Startet hier jetzt die nächste Party?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund eins Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 297,90 EUR. Für Adidas geht es jetzt also um die Wurst!

Investoren, die für Adidas bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Adidas-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

Investoren, die für Adidas bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Adidas-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.