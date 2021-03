init innovation hebt die Dividende an

Aktionäre der init innovation in traffic systems SE können eine Dividendenerhöhung des Unternehmens einplanen. Die Gesellschaft aus Karlsruhe will die Dividende je init Aktie auf 0,55 Euro anheben, zuvor wurden 0,40 Euro je Anteilschein ausgeschüttet. „Mit der Anhebung der Dividende möchte der Vorstand ein Zeichen setzen für die gewachsene Ertragskraft des Unternehmens und die Aktionärinnen und Aktionäre entsprechend am ...